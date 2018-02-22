Советник Трампа по экономике заявил, что тот скоро примет решение по торговым сделкам США

ВАШИНГТОН, 22 фев /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Президент США Дональд Трамп в скором будущем должен объявить о решениях по международным торговым сделкам, дискуссии по ним продолжаются, но в настоящий момент США имеют дело с ассиметричными договорами, которые наносят ущерб американской экономике, заявил глава Совета экономических консультантов при президенте Кевин Хассетт в рамках регулярного брифинга в Белом доме.

"На данном этапе у нас есть некоторые данные насчет договоров о торговле. Мы предоставили их президенту. Много решений за ними последуют. Наша задача – предоставить президенту глубокий анализ. Этот анализ конфиденциальный и я не могу раскрывать его детали", - сказал он.

"У нас очень широкие дискуссии по поводу международной торговли. И одна вещь, которая удивила меня как экономиста… - что наши торговые сделки, действительно, ассиметричные, как говорил президент. Особенно когда мы говорим об импорте в США, но наши партнеры не заботятся о тарифах", - подчеркнул Хассетт.

Одним из центральных вопросов экономического блока американского правительства являются переговоры по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). На прошлой неделе по итогам консультаций, состоявшихся в Вашингтоне, с участием ряда министров двух стран Белый дом подтвердил подготовку встречи президентов США и Мексики.

Между США и Мексикой сохраняется ряд серьезных разногласий, в том числе по актуализации НАФТА. Эксперты до сих пор расходятся в прогнозах, будет ли сохранена эта сделка или США выйдет из нее.