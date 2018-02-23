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Решение по строительству нового НПЗ в Казахстане будет принято во II полугодии 2018 г


АСТАНА, 23 фев - ПРАЙМ. Предварительное технико-экономическое обоснование четвертого нефтеперерабатывающего завода в Казахстане, которое позволит принять решение о целесообразности его строительства, будет разработано во втором полугодии 2018 года, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

В Казахстане правительственная рабочая группа провела анализ прогнозного баланса производства и потребления нефтепродуктов в республике после завершения модернизации действующих НПЗ и установила, что в стране ожидается возникновение дефицита основных видов горюче-смазочных материалов (ГСМ). В начале февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что необходимо скорее принять решение по строительству в республике четвертого нефтеперерабатывающего завода.

"ПредТЭО нового НПЗ будет разработано компанией "КазМунайГаз" во втором полугодии 2018 года под моим личным руководством. Именно во втором полугодии будут приняты решения о возможном строительстве, месте дислокации и мощностях НПЗ", - сказал Бозумбаев на заседании коллегии ведомства.

В настоящее время в Казахстане работают три крупных НПЗ - в Шымкенте (юг страны), Атырау (на западе) и в Павлодаре (на севере). В 2017 году общий объем нефтепереработки в стране составил 14,9 миллиона тонн (рост на 2,8% к 2016 году). В 2018 году объем переработки нефти планируется на уровне 15,8 миллиона тонн.

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