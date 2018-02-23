Россия в 2017 году стала лидером по денежным переводам на Украину

КИЕВ, 23 фев - ПРАЙМ. Россия в 2017 году стала лидером по объемам денежных средств перечисленных на Украину с использованием систем перевода средств, всего из РФ было перечисленно 516 миллионов долларов, свидетельствует статистика национального банка Украины.

Сообщается, что объем денежных переводов на Украину в 2017 году по сравнению с 2016 годом сократился на 4,5% до 2,378 миллиарда долларов, из Украины – сократился на 18,8% до 286 миллионов долларов. Объем денежных переводов внутри страны в прошлом году вырос на 21,4% до 4,456 миллиарда долларов.

При этом второй страной по объемам средств, переведенных на Украину, стали США – 370,31 миллион долларов, далее разместились Израиль - 264,38 миллиона долларов, Италия – 175,77 миллиона долларов, Польша – 106,45 миллиона долларов, другие страны - 944,83 миллиона долларов.

При этом больше всего средств из Украины в прошлом году было переведено в Россию – 118,02 миллиона долларов, в Грузию – 25,96 миллионов долларов, Азербайджан – 14,94 миллионов долларов, Китай – 13,87 миллионов долларов, Узбекистан – 9,45 миллионов долларов, другие страны – 103,8 миллиона долларов.