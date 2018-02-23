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Трамп: США вводят крупнейший пакет санкций против КНДР, он включает 56 судов и компаний


ВАШИНГТОН, 23 фев - ПРАЙМ. США вводят крупнейший пакет санкций против КНДР, он включает 56 судов и компаний, говорится в отрывках речи президента США Дональда Трампа, которую распространил Белый дом.

"Сегодня я объявляю, что мы запускаем крупнейший за все время пакет санкций против северокорейского режима. Министерство финансов вскоре предпримет новые действия по дальнейшему отсечению источников дохода и топлива, которые режим использует для финансирования своей ядерной программы и поддержания вооруженных сил. (В список санкций) будут включены 56 судов, судоходных компаний и торговых бизнесов, которые помогают Северной Корее избегать санкций", - заявляет Трамп. 

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Трамп у власти

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