Первый бизнесмен из "списка Титова" вернулся в Россию - бизнес-омбудсмен

МОСКВА, 23 фев /ПРАЙМ/. Ростовский бизнесмен Андрей Каковкин, который ранее подал заявку в "лондонский список", вернулся из Лондона в Россию, сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов на своей странице в Facebook FB.

Как написал Титов, "Каковкин обвиняется в присвоении 10 миллионов рублей заемных средств, которые он, по мнению следствия, не собирался возвращать".

"На денежные средства Андрея Каковкина в день подачи заявления истцом, органами предварительного следствия был наложен арест, поэтому вернуть их в добровольном порядке он не имел возможности. Чтобы разрешить это противоречие, Андрею необходимо было вернуться в Россию", - объяснил Титов.

При въезде бизнесмена в Россию его арестовали и направили в изолятор временного содержания (ИВС), сообщил бизнес-омбудсмен.

Позднее с помощью адвокатов бизнесмена и самого Титова, Каковкина отпустили домой до суда.

В начале февраля Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, список поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами.