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Еврокомиссия считает необходимым сокращать расходы ЕС на сельское хозяйство и сплочение


Мировая экономика

БРЮССЕЛЬ, 23 фев /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврокомиссия считает необходимым сокращать расходы бюджета ЕС на сельское хозяйство после 2020 года , сказал глава комиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции после саммита ЕС.

Лидеры 27 стран союза, которые остаются в ЕС после Brexit, на неформальном саммите 23 февраля обсудили будущий многолетний финансовый план Евросоюза (MFF) на период после 2020 года.

"У меня была возможность сказать моим друзьям (участникам саммита), что нам придется сокращать расходы на сельское хозяйство и политику сплочения", - сказал он, добавив, что иначе придется снижать затраты на другие цели.

Как сообщил глава Евросовета Дональд Туск на той же пресс-конференции, лидеры стран союза согласились с возможностью увеличить расходы бюджета ЕС после 2020 года на борьбу с нелегальной миграцией, оборону и безопасность.

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