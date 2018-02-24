Кабмин РФ дополнил перечень федеральных автомобильных дорог

МОСКВА, 24 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ дополнило перечень федеральных автомобильных дорог, включив в него трассу "Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь", соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина в субботу.

"Автомобильная дорога общего пользования регионального значения "Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь" включена в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения", - говорится в документе.

Как отмечается, это необходимо для формирования автомобильного подхода к строящемуся транспортному переходу через Керченский пролив по сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения по кратчайшему расстоянию, будет способствовать развитию межрегиональной транспортной сети.

Сообщается, что включение дороги в перечень и её передача в федеральную собственность позволит повысить уровень содержания дороги, безопасность движения, откроет перспективу реализации работ по дальнейшему расширению дороги с учётом реконструкции имеющихся "узких мест". Это необходимо в контексте формирования эффективной транзитной транспортной сети Краснодарского края.

Добавляется, что данная трасса связывает между собой автомобильные дороги федерального значения, а также обеспечивает выход на станции Северо-Кавказской железной дороги и порты Чёрного и Азовского морей. Трасса имеет общую протяжённость 151,712 км и от двух до четырёх полос движения. На ней были построены обходы населённых пунктов – города Славянска-на-Кубани, станиц Анастасиевской и Курчанской. В настоящее время интенсивность движения по дороге в направлении паромных переправ и строительных площадок на Таманском полуострове значительно возросла, и после ввода в эксплуатацию Керченского моста интенсивность движения увеличится ещё.