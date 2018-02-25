Инвестпотенциал Крыма и экономические возможности ЯМЭФ-2018 представили в Вене

ВЕНА, 24 фев /ПРАЙМ/, Маргарита Костив. В австрийской столице Вене в субботу состоялась презентация инвестиционного потенциала Республики Крым и экономических возможностей предстоящего Ялтинского международного экономического форума.

Презентация прошла во дворце "Даун-Кински" (Daun-Kinsky). В мероприятии приняли участие сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ Андреи? Назаров, директор фонда "Крымконгресс" Алексеи? Воробьев, вице-президент общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Рустам Муратов, парламентарии из Австрии, Германии, Бельгии, Чехии, депутаты Европарламента, представители делового сообщества и общественные деятели. Помимо этого, на мероприятии была организована фотовыставка, посвященная современному Крыму и ЯМЭФ.

Ранее оргкомитет четвертого Ялтинского форума принял решение о наделении делегации? Австрии и Германии статусом почетных гостей.

ИНВЕСТИЦИИ В КРЫМ

Помимо вхождения в российскую юрисдикцию, с 2014 года в Крыму многое изменилось, заявил сопредседатель оргкомитета IV ЯМЭФ Андрей Назаров.

"Очень быстро были построены инфраструктурные объекты, такие как новейший в Европе аэропорт и один из длиннейших мостов - Крымский мост, длиной 19 километров", - сказал Назаров, добавив, что пропускная способность аэропорта, который начнет работу в марте, составит 3,5 тысячи человек в час.

Назаров отметил, что республика пользуется популярностью среди туристов. Так, за 2017 год Крым посетили почти шесть миллионов человек.

"Нет никаких сомнений, что каждый год эта цифра будет увеличиваться и дойдет до нескольких десятков миллионов ежегодно", - подчеркнул Назаров.

Он отметил, что в Крыму много направлений для инвестиций, в том числе туризм, строительство, медицина, инфраструктура.

"Хотя сегодня действуют антироссийские санкции, в Крыму уже работает три тысячи компаний с иностранным капиталом", - заключил сопредседатель оргкомитета Ялтинского форума.

О ЯЛТИНСКОМ ФОРУМЕ

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, Фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В 2017 году в Ялтинском форуме участвовали более 200 иностранных гостей из 46 стран.

Очередной форум состоится 19-21 апреля 2018 года в Ялте. Ожидается 3000 участников из более 60 стран. Особое внимание на ЯМЭФ-2018 будет уделено развитию международного сотрудничества.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, в Ялте ожидаются представительные делегации из Италии, Франции, Болгарии, Греции, Чехии, Ирландии. Впервые в форуме будет участвовать делегация из Сирии, ее представители станут участниками конференции на тему послевоенной реконструкции САР.