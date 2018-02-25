Оргкомитет ЯМЭФ призвал инвесторов поверить в Крым, как когда-то в Монако

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев /ПРАЙМ/. Сопредседатель оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров призвал инвесторов поверить в развитие Крыма, как когда-то в Монако.

Ранее инвестиционный потенциал Крыма и экономических возможностей предстоящего ЯМЭФ были презентованы в Европарламенте, а затем в Вене. Делегациям Австрии и Германии присвоен статус почетных гостей ЯМЭФ-2018, который пройдет 19–21 апреля.

"Крым очень похож на Монако. Единственное крупное отличие — Крым больше в 10 тысяч раз. Когда-то группа людей поверила в Монако, и они стали очень успешными. В Крыму так же, только те люди, которые поверят в него, станут успешнее в десять тысяч раз, соответственно", - сказал Назаров, слова которого приводит пресс-служба ЯМЭФ.

Назаров напомнил, что в 2017 году Крым посетили почти шесть миллионов туристов. "Нет никаких сомнений, что каждый год эта цифра будет увеличиваться и дойдет до нескольких десятков миллионов ежегодно", — подчеркнул Назаров.

По его словам, кроме туризма, в Крыму есть много привлекательных для инвестиций секторов экономики с большим потенциалом развития — это строительство, медицина, сельское хозяйство, виноделие, инфраструктурные проекты.

"Фактически нет направлений, в которых бизнесменам нельзя было бы сегодня приложить свои усилия. Хотя сегодня действуют антироссийские санкции, в Крыму уже работает три тысячи компаний с участием иностранного капитала", — подчеркнул Назаров.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, Фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В 2017 году в Ялтинском форуме участвовали более 200 иностранных гостей из 46 стран. В 2018 году организаторы ЯМЭФ ожидают рекордное число иностранных гостей: более 3 тысяч человек, включая свыше 500 иностранцев из более чем 50 стран.