АФК "Система" перечислила "Башнефти" еще 40 млрд руб по мировому с "Роснефтью"

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. АФК "Система" AFKS перечислила "Башнефти" BANE 40 миллиардов рублей согласно второму этапу мирового соглашения с "Роснефтью", сообщил РИА Новости официальный представитель корпорации Сергей Копытов.

"АФК "Система" перевела "Башнефти" 40 миллиардов рублей в рамках реализации мирового соглашения", - сказал Копытов. АФК: РФПИ и Газпромбанк предоставят "Системе" 40 млрд руб для выплат "Башнефти"

Арбитражный суд Башкирии в декабре утвердил мировое соглашение в споре по иску "Роснефти" ROSN, "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. В том деле истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году. В декабре "Роснефть" подала в арбитраж Башкирии второй иск - о взыскании 131,6 миллиарда рублей дивидендов, полученных "Системой" от "Башнефти". АФК до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций башкирской компании.

По условиям мирового соглашения, "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей. В рамках первого этапа 28 декабря было перечислено 20 миллиардов рублей. В рамках второго этапа АФК "Система" должна была не позднее 28 февраля перечислить "Башнефти" 40 миллиардов рублей, третий этап предусматривает такую же выплату не позднее 30 марта.

Согласно мировому соглашению, источник финансирования второго этапа выплаты - денежные средства, предоставление которых "Системе" организуется РФПИ под залог освобожденных от ареста акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК) и "Детского мира", а также под иное согласованное обеспечение. АФК сообщила 19 февраля о подписании соглашения о привлечении целевого финансирования от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Газпромбанка на 40 миллиардов рублей сроком на 180 дней, залогом выступили освобожденные из-под ареста 52,099% акций "Детского мира" и 90,47% акций БЭСК. АФК "Система" и "Роснефть" соблюдают мировую не по букве, но по духу

В тот же день АФК сообщила о привлечении кредитной линии Сбербанка SBER объемом до 105 миллиардов рублей под залог акций МТС, из которых 40 миллиардов рублей будут направлены на выплату "Башнефти" по мировому соглашению. Источник, знакомый с условиями соглашения, рассказал РИА Новости, что "Система" заложит для выплаты "Башнефти" около 11% МТС.