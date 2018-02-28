PMI в сфере услуг Китая в феврале замедлился до 54,4 пункта

ПЕКИН, 28 фев /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в феврале замедлился до 54,4 пункта, оказавшись хуже ожиданий экспертов и показателя предыдущего месяца, свидетельствуют данные государственного статистического бюро страны.

Показатель февраля оказался хуже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали замедление роста PMI в сфере услуг до 55 пунктов с 55,3 в январе.

Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Статбюро отмечает, что индекс по-прежнему находится в зоне роста, а в сфере услуг рост ускоряется. Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность.