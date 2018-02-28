Движение поездов остановят на Сахалине на все лето, чтобы поменять ширину колеи

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 фев /ПРАЙМ/. Движение поездов остановят на Сахалине на все лето, чтобы вести работы по изменению ширины железнодорожной колеи на общероссийский стандарт, сообщает правительство региона.

Сейчас ширина железнодорожной колеи на Сахалине "японского" стандарта и составляет 1067 миллиметров. На сегодняшний день уже реконструировано под российский стандарт в 1520 миллиметров почти 626 километров главного пути из 806, сооружено 64 новых моста и более 80 водопропускных труб. Полностью завершить переустройство дороги планируется в 2020 году.

"Во время проведения работ - с 1 июня по 31 августа Дальневосточная железная дорога приостановит движение поездов на острове", - говорится в сообщении. Всего в этом году на Сахалине переведут на общероссийский стандарт 52,4 километра железной дороги. Новая рельсошпальная решетка будет уложена на перегонах западного побережья острова между сёлами Чехов, Новоселово и городом Томари, а также от села Ильинского, где строится ГРЭС, до села Арсентьевка.

Помимо "перешивки" на участках дороги от Арсентьевки до села Буюклы предстоит построить 32 новых моста и реконструировать ряд станций, сообщили в пресс-службе. "Это позволит отказаться от приобретения редкой и дорогостоящей узкоколейной техники, а также перестановки колесных пар. Сегодня при доставке вагонов с материка на Сахалин и обратно без этой затратной операции не обойтись. Более того, эксплуатация действующего подвижного состава вскоре и вовсе станет невозможной. Новые требования технического регламента Таможенного союза по безопасности железнодорожных перевозок запрещают использование в регионе колесных тележек и пригородных поездов старого образца после 2020 года", - сообщили в пресс-службе областного правительства.

На время "перешивки" железной дороги на острове скорректируют схему грузовых и пассажирских перевозок. Власти договорились с перевозчиками об увеличении летом количества пассажирских автобусных рейсов между районами. "Кроме того, рассчитываем на дополнительные возможности авиации. Например, есть вариант введения маршрута Ноглики-Южно-Сахалинск. Сейчас уточняем тариф, прорабатываем возможности привлечения самолетов компании "Аврора", - приводит пресс-служба слова министра транспорта Сахалинской области Сергея Садовникова.

Доставлять основной объем грузов по острову в период закрытия железнодорожного сообщения будет автотранспорт. Основные транспортные потоки на север острова, как ожидается, пойдут морским путём.