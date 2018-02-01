Суд в Москве рассмотрит иск связанной с "Татнефтью" компании к "ВИМ-Авиа" на 3 млрд руб

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в четверг рассмотрит иск связанной с "Татнефтью" TATN компании РНГО о взыскании с авиакомпании "ВИМ-Авиа", в которой идет процедура банкротства, более 3 миллиардов рублей.

Исковое заявление ООО "РНГО", основным видом деятельности которого, согласно ЕГРЮЛ, является производство стальных труб, полых профилей и фитингов, к авиаперевозчику поступило в арбитраж в ноябре 2017 года. Основания исковых требований в материалах суда не указаны, в суде они пока также полностью не оглашались, к изложению своих правовых позиций стороны пока не приступили.

Вместе с тем, представитель РНГО ранее сообщил в суде, что задолженность возникла по кредитным договорам, а в иске также заявлено требование об обращении взыскания на принадлежащие "ВИМ-Авиа" авиадвигатели и акции ПАО "Аэропорт Братск". Третьими лицами к делу привлечены совладельцы авиакомпании Светлана и Рашид Мурсекаевы, а также банк "Зенит" и аэропорт Братск.

Компания РНГО была создана в марте 2017 года и в настоящее время на 51% контролируется бизнесменом Владимиром Поляковым и на 49% ООО "Фин-Инвест", которое принадлежит "Татнефти". Поляков является совладельцем целого ряда компаний, зарегистрированных как в Москве и Московской области, так и в Перми, Красноярске, в Татарстане, Челябинской и Рязанской областях.

Суд 21 февраля выделил из этого дела в отдельное производство требование истца об обращении взыскания на заложенные воздушные суда ответчика. Рассмотрение выделенного дела состоится 27 марта. Сколько самолетов находится в залоге в обеспечение обязательств перед истцом, на заседании в среду не сообщалось.

В ноябре прошлого года суд отказался принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на пять принадлежащих "ВИМ-Авиа" самолетов Boeing 757-200, десять авиадвигателей и пять вспомогательных силовых установок в рамках дела по данному иску. В настоящее время арбитраж Москвы рассматривает еще один иск РНГО точно на такую же сумму — более 3 миллиардов рублей — к ПАО "Аэропорт Братск", которое управляет аэропортом Братска и на 100% принадлежит "ВИМ-Авиа".

"ВИМ-Авиа" в октябре прошлого года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева и бывшего финансового директора авиакомпании Алевтину Калашникову, которые ранее покинули Россию и были объявлены в международный розыск. По данным СК, фактически "ВИМ-Авиа" под их руководством представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Арбитражный суд Татарстана 13 февраля по заявлению ульяновского АО "Спектр-Авиа" ввел в отношении "ВИМ-Авиа" начальную процедуру банкротства — наблюдение.