Интернет-площадка для изобретателей, ищущих инвесторов, может появиться в РФ

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Высокие технологии меняют не только жизнь каждого конкретного человека, но и заставляют по-новому взглянуть на свою деятельность многие государственные ведомства, а порой и коренным образом пересмотреть подходы к своей работе. Как раз с такими вызовами сталкивается сфера интеллектуальной собственности, считает директор подведомственного Роспатенту Федерального института промышленной собственности Юрий Зубов.

"Инновационный сектор сейчас пополняют молодые люди, стартаперы. Их разработки касаются медицины, биохимии, устройств для слежения за нашим здоровьем, металлургии, тяжелой промышленности", - рассказывает собеседник агентства. Недавно Роспатентом был выдан даже первый российский патент в сфере блокчейн. Автором заявки был Дю Игорь Сансенович.

ВЫЗОВЫ

Вместе с тем новые технологии требуют и иной подготовки самих специалистов в сфере интеллектуальной собственности.

"Вызовы и те технологии, которые появляются сегодня, требуют взглянуть шире и предметнее на систему подготовки специалистов, тех самых экспертов, которые проверяют патентные заявки, потому что рассмотрение заявки на 3d-printing - это не то же самое, что рассмотрение заявки на двухмерные технологии печати", - сказал Зубов в интервью РИА Новости. Институт сегодня формирует специальные образовательные программы, привлекает на стажировки молодых людей из технических вузов.

Еще одним актуальным вопросом является выход в свет и востребованность инновационных разработок. "Патентование для большинства начинающих производителей – это непонятная вещь, они не понимают, для чего они это делают и как в дальнейшем это можно использовать. На сегодняшний день у нас в стране институт коммерциализации только развивается, и лидирующие позиции сейчас пытаются занять как коммерческие, так и некоммерческие организации", - отметил Зубов.

Цифровые технологии, считает Зубов, должны облегчить и саму процедуру получения патента, и процесс получения средств от инвесторов для внедрения изобретения в производство. "Зачастую люди, получившие патент, обращаются в финансовые институты (банки), в компании-производители, к потенциальным инвесторам и не встречают понимания, поддержки, потому что им требуется объяснить или даже доказать, что их изобретение действительно может быть полезно инвестору, принести ему выгоду. А сделать это без специальных знаний и навыков очень сложно", - отмечает собеседник агентства.

В начале этого года Федеральный институт промышленной собственности совместно с Национальной ассоциацией трансфера технологий (НАТТ) запустили специальный курс на 364 академических часа "Технологический брокер". Курс состоит из четырех модулей, который позволит различным специалистам в интеллектуальной собственности повысить свою квалификацию и стать хорошо подготовленными специалистами в области трансфера технологий. А это позволит обеспечить столь нужную сегодня коммуникацию между изобретателем и инвестором. "Чтобы инновационная активность развивалась, надо показать изобретателям и новаторам, для кого и для чего они изобретают и как это можно в дальнейшем правильно использовать", - отметил директор института.

ПЛАТФОРМА ДЛЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

По его словам, в России уже некоторое время обсуждается создание в той или иной форме биржи интеллектуальной собственности, которая позволила бы на одной интернет-площадке, портале, соединить пул предложений от изобретателей и пул инвесторов. "Эта идея по-прежнему находится в проработке особенно в рамках развития цифровой экономики", - сообщил Зубов.

Ранее Роспатент подписал соглашение с блокчейн-платформой управления интеллектуальной собственностью IPChain о переводе базы данных по правообладателям и авторам на новую технологию, которая позволит ускорить процессы регистрации прав за счет более эффективного взаимодействия между авторами, правообладателями, физическими и юридическими лицами. Пользователи платформы IPChain получат доступ к патентной аналитике, государственной регистрации и сделкам с объектами интеллектуальной собственности.