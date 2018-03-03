Второй танкер с российским сжиженным газом пришвартовался в Бостоне

МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. В порту американского Бостона пришвартовался танкер Provalys. Это следует из данных портала Marine Traffic, который отслеживает морскую навигацию, сообщает РБК.

На нем, согласно данным Bloomberg, находится российский природный газ (СПГ), отправленный в США с "Ямал-СПГ" "Новатэка".

31 января судно вышло из бельгийского порта Зебрюгге. Bloomberg в конце января сообщал, что Provalys забрал партию сжиженного газа, которая прибыла во французский Дюнкерк из России. Оттуда, указывало агентство, танкер взял курс к восточному побережью США. В Бостоне, по данным Marine Traffic, танкер пришвартовался 1 марта.

Provalys был построен в 2006 году. Он ходит под французским флагом и приписан к порту Марселя.

Это вторая партия газа, которую Россия отправила США. 28 января в регазификационный терминал Everett Бостона вошел танкер Gaselys французской компании Engie. Он взял на борт груз из британского терминала Isle of Grain, куда заранее был доставлен СПГ, и совершил тем самым первую за три года поставку российского СПГ в США. Судно должно было прийти в Бостон еще 20 января, однако по пути к американскому побережью развернулся и проложил курс на Испанию. Позже танкер вновь направился к США. Судовладелец объяснил разворот Gaselys посреди Атлантики плохими погодными условиями.