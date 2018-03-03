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Премьер Армении отправился в Гюмри на современном поезде, доставленном из РФ


ЕРЕВАН, 3 мар /ПРАЙМ/. Премьер-министр Армении отправился в субботу с рабочим визитом в город Гюмри на современном поезде, доставленном из России, сообщили в пресс-службе правительства Армении.

"Премьер-министр ознакомился с возможностями нового электропоезда, приветствовав решение "Южно-Кавказской железной дороги" (ЮКЖД) о его эксплуатации на маршруте Ереван-Гюмри", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.

С 4 марта пассажиров на маршруте Ереван-Гюмри-Ереван начинает обслуживать новый электропоезд ЭП2Д, приобретенный ЮКЖД (100% дочки РЖД) у российского производителя - компании "Трансмашхолдинг". Первый тестовый рейс нового состава состоялся 27 февраля.

Электропоезд будет курсировать еженедельно по пятницам, субботам и воскресеньям в формате экспресса, без промежуточных остановок. Оставшиеся ежедневные рейсы Ереван-Гюмри-Ереван пока обслуживаются старым подвижным составом.

При этом 4 и с 8 по 11 марта проезд будет бесплатным. После этого стоимость одного билета в одном направлении (120 километров) составит 2,5 тысячи драмов (5,2 доллара).

В компании заявили, что электропоезд ЭП2Д соответствует самым строгим требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок. Для Армении выбрана двухвагонная модификация электропоезда, которая наиболее удобна для осуществления пассажироперевозок в республике.

Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в управление ЮКЖД согласно подписанному в феврале 2008 года концессионному договору. Срок управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

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