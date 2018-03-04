Белоруссия планирует в этом году экспортировать 2,5-3 млрд квт\ч электроэнергии

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МИНСК, 4 мар /ПРАЙМ/. Белоруссия в текущем году планирует экспортировать 2,5-3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, сообщил вице-премьер страны Владимир Семашко.

Министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик в конце прошлого года заявил, что страна не договорилась с Россией о стоимости импорта электроэнергии и с 2018 года отказывается от ее закупок. Он заявил, что причины отказа Минска от импорта носят "чисто экономический характер". Министр обратил внимание, что Белоруссия уже давно шла к отказу от импорта электроэнергии, постепенно сокращая ее поставки из-за рубежа и модернизируя собственную энергосистему.

"В 2018 году мы уже где-то 2,5 миллиарда - до 3 миллиардов киловатт-часов электроэнергии будем экспортировать", - заявил Семашко в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанному в воскресенье.

Он напомнил, что несколько лет назад Белоруссия импортировала электроэнергию из России и Украины в объеме до 7-8 миллиардов киловатт-часов в год. "А в этом году мы вообще отказались от импорта", - сказал Семашко.

"Много разговоров о том, куда будем девать излишки после запуска БелАЭС. Даны поручения отраслевым министерствам, разработаны программы", - отметил вице-премьер. В частности, по его словам, Белоруссия развивает тему электротранспорта, в том числе городского, а также разрабатывается белорусский электромобиль.

Семашко добавил, что строительство АЭС под Островцом (Гродненская область) идет по графику. "В 2019 году мы должны запустить первый блок, в феврале 2019 года мы планируем загрузку ядерного топлива... Второй блок должен заработать к концу 2020 года", - напомнил он.

Ранее гендиректор "Белэнерго" Евгений Воронов пояснял, что отказ впервые в истории суверенной Белоруссии от импорта электроэнергии стал возможным благодаря белорусско-российским апрельским договоренностям, снизившим для Минска цены на газ, который является основным источником энергии для работы электростанций.

Согласно данным Минэнерго Белоруссии, за последние пять лет производство электроэнергии в Белоруссии увеличилось на 7,4%, импорт электрической энергии - на 53,4%. В 2017 году выработка электроэнергии (без блок-станций) составила 30,6 миллиарда киловатт-часов, или на 1,9% больше по сравнению с показателем января-декабря 2016 года, импорт - 2,7 миллиарда киловатт-часов, или на 14,1% меньше показателя предыдущего года.