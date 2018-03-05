Китай в 2018 г намерен вложить $115 млрд в строительство железных дорог

ПЕКИН, 5 мар /ПРАЙМ/. Китай в 2018 году намерен вложить в строительство железных дорог 732 миллиарда юаней (около 115 миллиардов долларов), говорится в докладе о работе правительства Китая, с которым в скором времени выступит премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Китай в 2018 году вложит в строительство железных дорог 732 миллиарда юаней, еще 1,8 триллиона юаней (около 284 миллиарда долларов) будут вложены в развитие проектов скоростных автомобильных дорог и водного транспорта", - сообщается в документе.

Правительство сохранит в числе приоритетов развитие инфраструктуры в центральных и западных регионах страны.