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Никифоров: Трансформация, подобная рынку такси, коснется абсолютно всех сфер экономики


НОВОСИБИРСК, 5 мар /ПРАЙМ/. Дальнейшее внедрение современных интернет-технологий и использование их населением приведет к трансформации абсолютно всех современных отраслей экономики, подобно тому, как это произошло на рынке услуг такси, а власти должны создать условия для этого, сообщил в понедельник на совещании в Новосибирске глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

"Развитие услуг связи с контексте развития цифровой экономики нашей страны, по сути, уходит просто от предоставления базовой услуги связи телефонной или доступа в интернет. В каком-то смысле все это становится инфраструктурой для развития цифровой трансформации многих отраслей", - сказал министр.

Он отметил, что, пожалуй, самым ярким преобразованием, которое произошло за последние годы, стало преобразование рынка такси. Если раньше все такси вызывались по телефону и была конкуренция отдельных компаний со своими колл-центрами, операторами, то сегодня такие компании как "Яндекс YNDX.Такси" и Uber переформатировали рынок.

"Нужно понимать, что такая трансформация произойдет абсолютно во всех отраслях. В сфере торговли, финансов, мы уже являемся пользователями многих банковских мобильных приложений и гораздо реже посещаем офисы банка. Наша задача с помощью современных узлов связи создать условия для такого роста. И тот регион, который сделает это чуть быстрее и чуть эффективнее, будет получать конкурентные преимущества в общефедеральном масштабе", - сказал он.

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