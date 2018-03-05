Минпромторг: Промышленная зона РФ в Уругвае может стать выходом на рынки Меркосур

МОНТЕВИДЕО, 5 мар /ПРАЙМ/, Олег Вязьмитинов. Минпромторг рассматривает возможность создания российской промышленной зоны в Уругвае, которая для РФ может стать выходом на рынки стран Меркосур, сообщил РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

"Сейчас мы обсуждаем формирование промышленной зоны в Уругвае. Надеемся в ближайшее время провести более детальный и предметный анализ и уже выйти на соответствующие договоренности по созданию подобной промышленной зоны", - сказал Каламанов.

"Я полагаю, что Уругвай может стать выходом, окном на рынки стран Меркосур, тем более что (здесь) действуют соответствующие льготные преференциальные режимы", - добавил заместитель министра.

По вопросу о формате этой промышленной зоны, по ее возможным участникам и резидентам будет более детальная проработка, добавил он.

"Я думаю, что по итогам этого визита, по итогам полученной информации от уругвайских коллег еще раз проведем анализ и подведем соответствующие итоги", - сказал Каламанов, добавив, что для РФ это очень важно с точки зрения продвижения несырьевого экспорта.

Режим создания промышленных зон очень интересен и актуален, в частности, с точки зрения локализации производства российской продукции за рубежом для последующей реализации на других рынках, добавил Каламанов.

Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.