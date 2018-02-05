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"Нафтогаз Украины" закрывает свое представительство в РФ


 

КИЕВ, 5 мар - ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" закрывает свое представительство в России, сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на брифинге в понедельник.

"Мы давно хотели закрыть это представительно не исходя из каких-то рабочих или нерабочих отношений с "Газпромом", а из-за факта агрессии РФ и оккупации территории Украины", - сказал Витренко.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине, а также не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" GAZP и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

 

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