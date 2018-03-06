Египет согласен на присутствие компании по безопасности из РФ в аэропорту Каира

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Египет согласился на постоянное присутствие специалистов российской охранной компании с целью обеспечения безопасности направляющихся в Россию рейсов в международном аэропорту Каира. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту столицы Египта.

"Достигнуто соглашение на (присутствие) российской компании для обеспечения безопасности российских рейсов в аэропорту Каира. Ее работа ограничится досмотром багажа, пассажиров, бортового питания, а также мерами контроля за процессом заправки самолета топливом", - рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что пока обе стороны не договорились о том, кто будет финансировать присутствие российских экспертов.

"Пока нет договоренности о стороне, которая возьмет на себя расходы по присутствию специалистов российской компании по безопасности в Каире", - добавил он.

В то же время источник пояснил, что желание российской стороны обеспечить своим рейсам дополнительную безопасность полностью соответствует международным нормам авиационной безопасности.

"Российские требования не выходят за рамки подписанного в конце прошлого года в Москве протокола по авиабезопасности, согласно которому каждая страна может принять дополнительные меры безопасности на своих рейсах между Москвой и Каиром в рамках правил, принятых ИКАО, и на основе принципа взаимности подобных мер. Российская сторона вправе принять дополнительные меры безопасности, Египет также имеет подобное право", - отметил источник.

"Мы внимательно относимся ко всем (российским) требованиям в рамках подписанного протокола, которые позволили бы облегчить возобновление авиасообщения", - заявил собеседник и подчеркнул, что каирский аэропорт полностью готов к приему рейсов из Москвы.