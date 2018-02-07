АФК "Система" передала Сбербанку в залог по кредиту 15,5% акций МТС

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. АФК "Система" AFKS передала Сбербанку SBER в залог по кредиту 320 миллионов акций МТС залоговой стоимостью 64,6 миллиарда рублей, следует из материалов корпорации.

Согласно уставу МТС MTSS от июня 2016 года, капитал компании состоит из 2,066 миллиарда акций. Таким образом, АФК передала 15,5% акций компании Сбербанку.

"АФК "Система" передает в залог ПАО "Сбербанк" обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО "МТС" в количестве 319 868 641 штук в качестве обеспечения обязательств ПАО АФК "Система" перед ПАО "Сбербанк" по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16 февраля 2018 года. ... Залоговая стоимость предмета залога составляет 64,6 миллиарда рублей", - говорится в материалах.

"Система" 19 февраля сообщила о привлечении кредитной линии Сбербанка объемом до 105 миллиардов рублей под залог акций МТС, из которых 40 миллиардов рублей будут направлены на выплату "Башнефти" BANE по мировому соглашению. Источник, знакомый с условиями соглашения, рассказал тогда РИА Новости, что для выплаты "Башнефти" АФК заложит около 11% МТС.