Трамп: США могут ввести пошлины в 25% на автомобили из ЕС

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ВАШИНГТОН, 7 мар /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут ввести 25%-ные пошлины на автомобили из ЕС.

"Они посылают машины и все остальное в США. Они могут делать все, что угодно, но если они будут это делать, то мы введем пошлины в 25% на их автомобили. И, поверьте, долго так продолжать они не смогут", - сказал Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

Трамп напомнил, что ранее он решил ввести пошлины на импорт стали и алюминия в США для защиты американских производителей.

"Если ЕС снимет некоторые ужасные барьеры, которые делают невозможным попадание нашей продукции туда (на европейский рынок), тогда мы можем начать переговоры. В противном случае мы оставим это так, как есть", - сказал президент, имея в виду решение о пошлинах.

В четверг Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного времени. Трамп также пригрозил ввести налог на европейские автомобили, если ЕС продолжит увеличивать пошлины для американских компаний.

В понедельник президент США сказал, что Вашингтон не будет вводить новых пошлин на алюминий и сталь для Канады и Мексики, если будет подписано "новое и справедливое" соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).