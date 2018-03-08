Экспорт Китая в феврале вырос на 44,5%, импорт замедлился на 6,5% - таможня

ПЕКИН, 8 мар /ПРАЙМ/. Экспорт Китая в феврале неожиданно вырос максимальными за последние три года темпами - на 44,5%, а импорт замедлился на 6,5%, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

В феврале экспорт Китая в долларовом эквиваленте вырос на 44,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Показатель оказался значительно выше прогнозов аналитиков, которые ожидали роста на 13,6% с 11,1% в январе. Тем временем импорт за отчетный период замедлился на 6,5%, что оказалось хуже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали замедление темпов роста импорта в феврале на 9,7% с 36,8% в январе.

Положительное сальдо торгового баланса в феврале составило 33,74 миллиарда долларов с 20,35 миллиарда в январе.

В целом, по итогам января-февраля текущего года экспорт Китая вырос на 24,4%, а импорт в страну — на 21,7%. Общий объем внешней торговли за указанный период вырос на 23,1%.

Согласно официальным данным, экспорт Китая в 2017 году вырос на 7,9% - до 2,26 триллиона долларов, а импорт — на 15,9%, до 1,84 триллиона долларов. Общий объем торговли в 2017 году вырос на 11,4% - до 4,1 триллиона долларов. Для сравнения в 2016 году экспорт страны сократился на 7,7%, импорт — на 5,5%.