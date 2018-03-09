В Китае заявили о намерении сделать юань мировой валютой

ПЕКИН, 9 мар – ПРАЙМ. Власти Китая продолжат постепенно способствовать интернационализации юаня, в том числе за счет дальнейшего открытия своего финансового рынка, заявил в пятницу глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань.

"В процессе интернационализации юаня были приняты достаточные меры, которые теперь позволяют использовать юань в торговле и в инвестициях. Кроме того, юань был включен в корзину валют SDR. Основные процедуры уже проведены… Что касается дальнейшей роли правительства или ЦБ в интернационализации юаня, то, на мой взгляд, еще можно кое-что сделать в установлении коммуникации между внутренним и международными рынками капитала", — сказал на пресс-конференции Чжоу Сяочуань.

По его словам, что касается степени использования юаня участниками рынка в своих расчетах и инвестициях, то на это нужно достаточно продолжительное время.

"Мы не можем никого принуждать, решения принимаются исходя из собственных соображений, поэтому это постепенный процесс". Мы продолжим постепенную интернационализацию юаня", — добавил Чжоу Сяочуань.