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Власти Бельгии опровергли "пропажу" средств с замороженных ливийских счетов


  • #Флаг Бельгии
    © fotolia.com, Carsten Reisinger

БРЮССЕЛЬ, 9 мар - ПРАЙМ. Вице-премьер, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс назвал фейком информацию о "пропаже" средств с замороженных ливийских счетов в бельгийском банке Euroclear.

О пропаже 10 миллиардов из 16,1 миллиарда евро средств на четырех замороженных в рамках санкций ООН против Ливии счетах сообщил бельгийский еженедельник Vif . Счета были открыты ливийской инвестиционной компанией Libyan Investment Authority и ее филиалом Libyan Foreign Investment Company . По данным журнала, средства, замороженные в марте 2011 года в рамках принятых СБ ООН санкций против Муаммара Каддафи и его семьи, исчезли в 2013-2017 годах. При этом решений о размораживании этих авуаров правительством Бельгии не принималось.

"Свобода прессы, конечно, есть, но когда информация является ложной, я жду, что она будет исправлена. Также жду от тех, кто сделал из этого государственное дело, что они отдадут себе отчет в том, что это ничему не соответствует", - заявил Рейндерс агентству Belga.

Редакция Vif в ответ категорически отвергла "термин фейк-ньюс", употребленный вице-премьером. Издание пишет, что минфин Бельгии, "который мы запросили 2 марта об "испарившихся" 10 миллиардах (евро – ред.), эту информацию вовсе не опроверг". "Нам просто ответили, что казначейство не выдавало разрешение на какое-либо размораживание (средств), без уточнений", - заявили в Vif.

В феврале журнал сообщил, что бельгийское правосудие добивается "разморозки" 16,1 миллиарда евро, в том числе 1,9 миллиарда евро наличными, которые хранятся в банке Euroclear.

По информации еженедельника, брюссельский судья Мишель Клез начал расследование после получения жалобы от компании — ликвидатора некоммерческой организации Global Sustainable Development Trust (GSDT). Она была основана бельгийским принцем Лораном, который в 2008 году подписал с ливийскими властями договор об облесении пустынных районов в Ливии. Однако соглашение было расторгнуто ливийской стороной в 2010 году.

Гражданский суд Брюсселя, сообщал Vif, дважды обязал своим решением Ливию выплатить компенсацию GSDT за разрыв контракта в одностороннем порядке. Однако ливийские власти до сих пор отказываются платить. В 2015 году GSDT подала судебную жалобу по факту "злоупотребления доверием" и "отмывания" денежных средств.

Осенью 2017 года судья Клез попытался добиться от Euroclear выделения части средств для выплаты компенсации, но безуспешно. Журнал объясняет это тем, что банк имеет статус международного клирингового центра и это позволяет ему отказать в изъятии средств по требованию судебной инстанции.

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