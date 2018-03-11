Tesla представила проект электроавтобуса для подземных тоннелей

МОСКВА, 11 мар - ПРАЙМ. Глава компаний Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск представил проект скоростного электроавтобуса для передвижения в подземных тоннелях.

Планируется, что скорость автобуса превысит 240 км/ч. По утверждению Маска, это средство передвижения ориентировано, прежде всего, на велосипедистов и пешеходов. Кроме того, система в состоянии перевозить и автомобили.

Разработкой проекта системы подземных транспортных тоннелей занимается The Boring Company, также принадлежащая Илону Маску.