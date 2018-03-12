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Нацбанк Украины хочет заменить банкноты в 1, 2, 5 и 10 гривен монетами, покажет их в среду


КИЕВ, 12 мар /ПРАЙМ/. Национальный банк Украины планирует постепенно заменить банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен монетами соответствующих номиналов, сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.

По данным украинской службы статистики, с 2014 года цены в стране выросли в 2,3 раза.

"В 10.00 (11.00 мск) 14 марта, в Национальном банке Украины состоится презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook FB.

По данным пресс-службы, украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении.

Нацбанк напомнил, что обновление номинального ряда национальной валюты является плановым и началось с введения банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, запущенной в обращение 9 марта 2015 года.

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