ВЦИОМ: На выборах президента РФ активнее голосуют женщины

МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Среди проголосовавших на выборах президента РФ к 15.00 мск больше женщин — 55,4% против 44,6% мужчин. Таковы данные опроса ситуационного центра Smart ExitPoll ВЦИОМ.

Smart ExitPoll — один из первых в мире проектов использования блокчейна (распределенной системы хранения данных) в рамках электоральных исследований. Эта технология не позволяет вносить внешние изменения в загруженные данные. Данное блокчейн-хранилище создано на платформе Ethereum. За ходом проекта в режиме реального времени можно следить на специальном сайте bloсkchain.wciom.ru.

Согласно отчету, около 128 тыс. 922 опрошенных центром россиян проголосовали на выборах президента России. Средний возраст большинства избирателей (26,7%) — 60 лет, еще 26,3% - 45 лет. Средний возраст 21,9% опрошенных примерно 35 лет, 16,5% - 25 лет, меньшинству (8,6%) — 18 лет.

"Экзитпол ВЦИОМ продолжается уже 13 часов, количество опрошенных перевалило за 100 тысяч, скорость прироста явки сохраняется. Активнее всех голосуют избиратели пенсионного и предпенсионного возраста, в совокупности они составляют более половины всех опрошенных. Доля молодежи к середине дня увеличивается, но остается по-прежнему небольшой", — приводится в пресс-релизе ВЦИОМ комментарий руководителя практики социального моделирования и прогнозирования центра Юлии Баскаковой.