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ЕЭК: ЕАЭС может подписать торговые договоры с Китаем и Ираном в I полугодии 2018 г


МИНСК, 18 мар /ПРАЙМ/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в первой половине 2018 года могут подписать договоры в сфере торговли с Китаем и Ираном, сообщил в интервью телеканалу "Беларусь 1" председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

"В этом году мы уже подготовили два договора, сейчас мы проводим внутригосударственные процедуры, чтобы представить их на одобрение нашим президентам. Хотим в первом полугодии этого года подписать эти два договора: с Китаем - о торгово-экономическом взаимодействии и с Ираном – временное соглашение о формировании зоны свободной торговли", - сказал председатель коллегии ЕЭК в интервью, показанном в воскресенье.

Он подчеркнул, что эти две страны – большие рынки. "Мы уверены, что наш бизнес от этого (подписания договоров) выиграет", - добавил Саркисян.

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