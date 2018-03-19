Путин набрал на выборах президента России более 76% голосов

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обработала 99,75% протоколов участковых комиссий по стране. Владимир Путин на выборах президента РФ получил 76,67% голосов избирателей. На прошедший в воскресенье выборах у Путина рекордная за его политическую карьеру поддержка избирателей.

Второе место у кандидата от партии КПРФ Павла Грудинина, з анего проголосовали 11,79% россиян.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на третьем месте, у него 5,66% голосов.

Телеведущая Ксения Собчак набирает 1,67%, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский - 1,04% голосов.

У Бориса Титова 0,76% голосов, у Максима Сурайкина - 0,68%, у Сергея Бабурина — 0,65%.

Вся информация по предварительным результатам Выборов-2018 обновляются в информационном центре ЦИК в режиме реального времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС "Выборы".