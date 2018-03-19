FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Спорт-Инжиниринг" сравнит стоимость стадионов к ЧМ в РФ и за рубежом


МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. ФГУП "Спорт-Инжиниринг", выступающее заказчиком-застройщиком спортивных объектов, заказало проведение экспертной оценки стоимости строительства стадионов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в сравнении с международными аналогами, следует из материалов на портале госзакупок.

В материалах указывается, что объектами оценки являются новые стадионы в Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Волгограде, Калининграде и Саранске, а также построенные ранее: "Лужники" и "Спартак" в Москве и стадионы в Петербурге и Казани.

"Цель работы - оценка стоимости строительства стадионов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на базе сравнительного анализа по определенным критериям с зарубежными стадионами, построенными к чемпионатам мира по футболу 2010 и 2014 годов, с учетом специфичных факторов проектирования и строительства, а также требований ФИФА и законодательства в области градостроительной политики и безопасности", - говорится в документах.

Эту работу к 30 апреля проведет ООО "Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги" за 17,7 миллиона рублей. Источник финансирования - федеральный бюджет.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ