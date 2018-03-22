ОБЗОР - Маркированные пачки сигарет с конвейера ушли в российские магазины

МОСКВА, 22 мар /ПРАЙМ/. Тестирование системы маркировки табачной продукции идет в России уже два месяца, производство таких изделий в целом налажено, и скоро пробные образцы маркированной продукции поступят в розницу.

Участники эксперимента, опрошенные РИА Новости, рассказали о том, когда и где россияне смогут увидеть пачки сигарет с маркировкой, а также поделились впечатлениями от первых месяцев реализации пилотного проекта.

Эксперимент по маркировке табачной продукции начался в России 15 января, он продлится до конца 2018 года. В ходе эксперимента пачки сигарет будут маркироваться двухмерным кодом в формате Data Matrix, штрих-код будет содержать информацию, которая может подтвердить подлинность продукции.

С января в тестировании системы маркировки могут участвовать производители сигарет, оптовики и предприятия розничной торговли, с 1 июля к нему смогут присоединиться и импортеры. Оператором информационной системы в рамках эксперимента выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Заместитель гендиректора ЦРПТ по связям с общественностью и маркетингу Реваз Юсупов отметил, что подводить итоги эксперимента можно будет, когда закончится его первый этап. Вместе с тем, по его словам, учитывая скорость эксперимента и отсутствие сбоев, это может произойти досрочно.

"Пилот идет с опережением графика. Уже отработан процесс нанесения цифрового кода на пачки и блоки производителями. Они приступили к нанесению маркировки менее чем через месяц после старта эксперимента", - отметил Юсупов в беседе с РИА Новости.

ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВО

Заместитель гендиректора ЦРПТ рассказал, что на второй неделе февраля партия сигарет с маркировкой вышла с конвейера завода "Филип Моррис Ижора" (компания Philip Morris International, PMI) и с фабрики "Петро" компании Japan Tobacco International (JTI).

"На следующей неделе ожидается запуск печати на фабрике "Бритиш Американ Тобакко Россия" (компания British American Tobacco, BAT – ред.)", - добавил собеседник агентства.

Представители табачных компаний подтвердили информацию о выпуске маркированных сигарет. Руководитель отдела "БАТ Россия" (российская структура BAT) по противодействию нелегальному обороту табачной продукции Максим Курганский сообщил, что пилотный проект внедрения маркировки продукции продвигается в полном соответствии с планом компании.

"Мы закупили и установили оборудование для нанесения и считывания кодов на одну производственную линию фабрики "БАТ-СПб" в Санкт-Петербурге. На следующей неделе, 26 марта, фабрика выпустит ограниченную партию продукции, 200 коробов, с нанесенными кодами", - сказал Курганский.

Вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Головко отметил, что техническая адаптация производства для целей эксперимента была завершена в срок. "В феврале первая партия из 60 коробов сигарет марки Winston с цифровой маркировкой была выпущена на мощностях фабрики "Петро" в Санкт-Петербурге", - отметил он.

В свою очередь вице-президент по корпоративным вопросам PMI в России Сергей Слипченко рассказал, что на фабрике "Филип Моррис Ижора" полностью завершена подготовка производственной линии к нанесению цифровой маркировки и успешно налажено производство табачной продукции с новой маркировкой в ограниченном ассортименте.

СКОРО В МАГАЗИНАХ

Очень скоро первые партии маркированных пачек сигарет поступят и в розницу. Так, по словам заместителя гендиректора ЦРПТ, уже на этой неделе табачная продукция с маркировкой была доставлена в розничные сети, участвующие в эксперименте.

"На следующей неделе пачки будут проведены через кассу, и в эксперименте будет реализована полная цепочка прослеживаемости от производителя до конечного потребителя. Первая продажа пачек с маркировкой будет осуществлена в одном магазине Х5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" - ред.) и в двух торговых точках Metro", - добавил Юсупов.

Представитель "БАТ Россия" Курганский отметил, что маркированная продукция компании может появиться в розничной продаже в апреле-мае. Вице-президент JTI в России Головко сказал, что с учетом времени, необходимого на отгрузку дистрибутору и прохождения продукции через оптово-розничное звено, продукция с маркировкой, которую произвела JTI, должна поступить в продажу в магазины не позднее конца марта.

"В плановом порядке первые сигареты PMI в России с цифровой маркировкой поступят в розничную продажу в двадцатых числах марта и будут доступны потребителям в магазинах нескольких крупных торговых сетей в Москве и в Санкт-Петербурге. Первоначальный объем тестовой партии составит около 70 коробов. Новая маркировка будет нанесена на пачки сигарет бренда L&M", - сообщил в свою очередь Слипченко из PMI.

В дальнейшем, продолжил он, эксперимент будет нацелен как на расширение круга участников со стороны оптовиков, дистрибуторов, торговых сетей, так и на планомерное увеличение объемов производства и поставки табачной продукции с новой маркировкой в розницу уже с июля 2018 года.

ЕСТЬ НЮАНСЫ

По словам директора департамента по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Георгия Соустина, табачная компания внимательно следит за ходом эксперимента.

"На основании этой оценки будет принято решение, внедрять маркировку или нет", - добавил он. Imperial Tobacco также активно взаимодействует с оператором эксперимента и проводит внутренний аудит готовности компании для присоединения к проекту.

"Однако мы по-прежнему акцентируем внимание регулятора на том, что предложенная система маркировки может быть применена исключительно в отношении товаров легальных табачных производителей, работающих на территории России. Производитель контрафактной продукции, чьи мощности расположены в странах Таможенного союза, увы, так и остается вне официальной системы отслеживания", - указал Соустин.

В свою очередь вице-президент по корпоративным вопросам PMI в России Слипченко отметил, что с учетом большого количества участников оборота табачной продукции со стороны розничных и оптовых компаний, по мнению компании, целесообразным было бы ввести поэтапную процедуру регистрации участников оборота в информационной системе.

"Это будет способствовать более эффективной реализации проекта по цифровой маркировке сигарет", - добавил Слипченко.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШТРИХ-КОДА

Одной из задач эксперимента было изучение эффективности кода Data Matrix для маркировки продукции. Двухмерный штрих-код в формате Data Matrix наносится на каждую пачку и каждый блок сигарет, он содержит информацию, которая может подтвердить подлинность продукции: наименование марки сигарет, дату, место и время ее производства.

"Мы провели исследование считываемости кодов Data Matrix сканерами, широко применяемыми в розничном и оптовом звене. Тестирование проводилось для определения качества считывания цифрового кода даже при наличии пленки на пачке или блоке и оценки производительности техники", - рассказал заместитель гендиректора ЦРПТ Юсупов.

"Результаты теста показали 100%-ное считывание электронного точечного двухмерного кода в формате Data Matrix с пачек и блоков сигарет всеми образцами, даже при сканировании через три слоя защитной пленки", - добавил он.

Табачные компании также позитивно оценивают такой способ маркировки. По мнению вице-президента JTI в России, прошедшие с начала эксперимента два месяца показали, что формат Data Matrix оптимален для условий табачного производства и не требует от производителей кардинальной реконструкции производственных линий.

"Тем не менее, для окончательной оценки эффективности формата кода Data Matrix и других компонентов системы прослеживания необходимо проверить ее работу на больших партиях маркированной продукции и убедиться, что ее внедрение не станет чрезмерной нагрузкой и для других участников табачного рынка. Результаты станут понятны не ранее декабря текущего года, когда будут подводиться итоги пилотного эксперимента", - добавил Головко.

По словам представителя PMI, первые результаты применения системы цифровой маркировки табачных изделий показали ее абсолютную эффективность. "Цифровой формат кодировки, наносимой непосредственно на упаковку товара в процессе производства, позволяет прослеживать и агрегировать данные по всей цепочке поставок от производства до конечного потребителя", - указал Слипченко.

"Эта технология проста и эффективна в использовании как для контролирующих органов, так и для всех участников рынка", - заключил он.