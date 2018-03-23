Китай опубликовал список 128 импортируемых из США товаров, на которые могут ввести пошлины

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ПЕКИН, 23 мар /ПРАЙМ/. Министерство коммерции КНР в пятницу опубликовало на своем сайте список из 128 импортируемых из США товаров, на которые могут быть введены пошлины в качестве контрмер на введенные США пошлины на сталь и алюминий.

Список облагаемых налогами товаров разделен на 7 категорий.

"Согласно статистике, за 2017 год США ввезли в Китай товаров на 3 миллиарда долларов. Первая часть облагаемых налогом товаров состоит из 120 наименований, которые принесли США 977 миллионов долларов, в том числе свежие фрукты, сухофрукты, орехи, вино, женьшень, бесшовные стальные трубы, пошлины на эти товары могут составить 15%", - говорится в документе.

Отмечается, что "вторая группа ввозимых из США товаров состоит из 8 наименований, импорт в Китай которых принес США 1,992 миллиарда долларов, в том числе свинина и продукты из свинины, переработанный алюминий, на эти товары могут быть введены пошлины в 25%".

"Китайская сторона подготовила список товаров, по которым будет приостановлено действие равных концессий, и если Китай и США не смогут в установленный срок достигнуть компенсационного торгового соглашения, то Китай воспользуется своим правом и отменит действие концессий на первую группу товаров" , - сообщило ведомство.

Отмечается, что Китай намерен тщательно изучить негативное влияние принятых США мер, после чего будут введены пошлины на вторую группу товаров. Пекин оставляет за собой право скорректировать предпринимаемые меры в соответствии с фактическими рыночными условиями и правилами ВТО.

"Действия США по ограничению ввозимых товаров под предлогом обеспечения "государственной безопасности" многосторонней торговой системы, представителем которой является ВТО, стали серьезной помехой для осуществления нормального порядка в международной торговле, многие члены ВТО также выступили против этого", - подчеркнуло ведомство.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". В ответ на это Пекин призвал Вашингтон как можно скорее отменить введенные пошлины на сталь и алюминий, которые наносят вред как другим странам, так и самим США. В минкоммерции Китая заявили о намерении предпринять соответствующие меры для защиты своих прав и интересов.