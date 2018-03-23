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Сотрудники "ВИМ-Авиа" попросили у профсоюза моряков помощи в получении долгов по зарплате


ВЛАДИВОСТОК, 23 мар /ПРАЙМ/. Сотрудники АК "ВИМ-Авиа", чья работа была остановлена в 2017 году, обратились с просьбой о помощи в получении долгов по зарплате в Российский профсоюз моряков (РПСМ), сообщил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

"ВИМ-Авиа" в октябре прошлого года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.

"Сотрудники "ВИМ-Авиа" читали в СМИ о том, как РПСМ помог добиться выплаты долгов по зарплате сахалинским морякам, и направили на мое имя обращение с просьбой подсказать, как получить помощь и добиться выплаты долгов. Мы рассмотрим это обращение", - сказал Суханов.

В тексте обращения отмечается, что с середины декабря "сотрудники регулярно устраивают одиночные пикеты около всех надзорных и отраслевых ведомств, пишут письма и обращения в различные инстанции, а в ответ от чиновников получают только отписки". Простой по вине работодателя не оплачивается, отмечают обратившиеся сотрудники.

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