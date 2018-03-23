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ГД запретила рекламу на платежках ЖКХ за исключением соцрекламы и справочных сведений


МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Госдума приняла в редакции согласительной комиссии закон, который запрещает рекламу на платежках ЖКХ за исключением размещения на них социальной рекламы и справочно-информационных сведений.

Закон, принятый Госдумой 23 ноября и отклоненный Совфедом 29 ноября, запрещает размещение рекламы на документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на их оборотной стороне.

В рамках согласительной комиссии депутаты и сенаторы договорились не распространять данный запрет на социальную рекламу и справочно-информационные сведения.

Закон должен вступить в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования.

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