РФПИ: Снижение ключевой ставки ЦБ создаст условия для реализации послания президента

#Путин о голосовании на выборах: "Вижу в этом доверие и надежду"

#Путин о голосовании на выборах: "Вижу в этом доверие и надежду"

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Последовательное снижение ключевой ставки ЦБ создаст макроэкономические условия для реализации задач, поставленных в послании президента РФ, считает гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Банк России на заседании совета директоров по денежно-кредитной политике в пятницу принял решение снизить ключевую ставку всего на 0,25 процентного пункта - до 7,25% годовых.

"Российский фонд прямых инвестиций приветствует очередное снижение ключевой ставки Банка России и считает, что низкая инфляция и стабильный курс рубля являются главными условиями для привлечения иностранных инвестиций в стратегические для экономики страны отрасли, в частности инфраструктуру и технологии", - сказал Дмитриев журналистам.

Он добавил, что, по мнению РФПИ, "последовательное снижение процентной ставки создаст макроэкономические условия для реализации задач, поставленных в послании президента, в частности, задачи по осуществлению технологического прорыва в экономике".