Катар рассматривает вопрос использования портов страны для экспорта российской продукции

МОСКВА, 25 мар /ПРАЙМ/. Катар рассматривает вопрос использования морских портов страны для экспорта российской продукции, в частности, сельскохозяйственной, заявил РИА Новости посол Катара в РФ Фахд Мухаммед аль-Аттыйя.

"Раньше обсуждалась возможность экспорта российской сельскохозяйственной продукции в Катар, теперь речь идет об использовании портов Катара в качестве "станции" для реэкспорта российской продукции, в частности, сельхозпродукции", - заявил Аль-Аттыйя.

Как отметил посол, Катар обязался инвестировать 2 миллиарда долларов в российскую экономику в 2016 году, и сейчас обсуждается вопрос о дополнительном инвестировании.

Аль-Аттыйя подчеркнул, что в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и эмира Катара Тамима Бен Хамада Аль Тани стороны обсудят сотрудничество в области экономики и инвестиций, и в дальнейшем будет объявлено о дополнительных инвестициях в российскую экономику.

По словам дипломата, больше всего планируется инвестировать в инфраструктуру, энергетику, туризм, индустриализацию, металлургию и транспорт.

Ранее в пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин проведет 26 марта переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, в ходе которых будет обсуждаться взаимодействие в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные темы международной повестки дня.

Как ранее сообщил РИА Новости источник в посольстве эмирата, в ходе визита эмира Катара в РФ будет подписано соглашение между Qatar Airways и Росавиацией и будут обсуждаться контракты с "Роснефтью" ROSN.