СПРАВКА - Межгосударственные отношения России и Катара

МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.

Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Катара.

Дипломатические отношения между СССР и Катаром установлены 1 августа 1988 года.

6 декабря 1991 года Катар официально признал Российскую Федерацию.

До 2011 года между Россией и Катаром поддерживался устойчивый политический диалог. В феврале 2007 года Катар с визитом посетил президент РФ Владимир Путин. Эмир Катара Хамад Бен Халифа Аль Тани дважды посещал Россию с официальными визитами – в декабре 2001 года и ноябре 2010 года.

Бывший премьер-министр, министр иностранных дел Катара Хамад Бен Джасем побывал в России в 2007 и 2010 годах.

В декабре 2011 года было объявлено о понижении уровня дипломатических отношений, вызванном резонансной провокацией катарских спецслужб в отношении посла РФ в Катаре Владимира Титоренко, на которого в конце ноября было совершено нападение в аэропорту Дохи. После инцидента посол был отозван из страны.

Некоторое потепление в двусторонних отношениях обозначилось на фоне смены поколений в высшем руководстве Катара. В июне 2013 года наследный принц Тамим Бен Хамад Аль Тани сменил своего отца Хамада Бен Халифу Аль Тани на посту эмира.

В ноябре 2013 года указом президента РФ в Катар был назначен новый посол Нурмахмад Холов.

5 февраля 2014 года в Сочи состоялась первая встреча президента России Владимира Путина с эмиром Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.

17-19 января 2016 года эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне лидеры двух стран обсудили взаимодействие в энергетике, инвестиционное сотрудничество, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

В ходе визита эмир Катара также встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Сергеем Нарышкиным.

4-6 мая 2016 года глава катарского внешнеполитического ведомства Мухаммед Бен Абдеррахман Аль Тани совершил рабочую поездку в Сочи, где он был принят президентом России Владимиром Путиным и провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

25-26 мая 2016 года Мухаммед Бен Абдеррахман Аль Тани находился в Москве для участия в четвертом министерском заседании в рамках стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

15 апреля 2017 года в Москве прошли переговоры Сергея Лаврова и Мухаммеда бен Абдеррахмана Аль Тани, который посетил Россию с рабочим визитом.

10 июня 2017 года на фоне кризиса в отношениях Катара с рядом других арабских государств в Москве состоялся новый раунд переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран.

29-30 августа 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Катар с рабочим визитом. Он был принят эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, провел переговоры с главой катарского внешнеполитического ведомства Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, встретился с Государственным министром по делам обороны Катара Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйей.

Очередные переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани прошли 1 декабря 2017 года в ходе Третьей международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог" в Риме (Италия).

25 октября 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу посетил с официальным визитом в Катар. Это был первый в истории России визит главы российского военного ведомства в Катар. В рамках визита Россия и Катар подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС).

Особое внимание уделяется расширению торгово-экономических связей. По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2017 году товарооборот России с Катаром составил 73,3 миллиона долларов, увеличившись на 24,38% по сравнению с 2016 годом. Экспорт России в Катар в 2017 году составил 49,8 миллиона долларов, импорт – 23,5 миллиона долларов.

Российский экспорт в Катар представлен следующими видами товаров: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (76,84% от всего объема экспорта России в Катар); машины, оборудование и транспортные средства (11,55%); продукция химической промышленности (4,06%); древесина и целлюлозно-бумажные изделия (3,32%); металлы и изделия из них (2,36%); минеральные продукты (1,09%).

В структуре импорта России из Катара в 2017 году основная доля поставок пришлась на продукцию химической промышленности (56,58% от всего объема импорта России из Катара) и минеральные продукты (43,25%).

Важная роль в наращивании деловой кооперации между Москвой и Дохой принадлежит Совместной межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Ее очередное, третье заседание прошло в апреле 2017 года в Дохе.

Заметные результаты достигнуты в сотрудничестве в инвестиционной сфере. В декабре 2016 года консорциум, созданный Катарским инвестиционным агентством и швейцарской трейдерской компанией "Гленкор", вошел в число акционеров компании ПАО "НК "Роснефть" ROSN.

По линии министерств энергетики двух стран поддерживается плотная координация по ситуации на мировом рынке углеводородов, в частности в контексте выполнения договоренностей между странами-членами ОПЕК и не входящими в ОПЕК государствами по добровольной корректировке объемов добычи нефти.

Развиваются отношения двух государств в сфере науки и культуры. В 2018 году Россия и Катар проводят перекрестный Год культуры.

Установлены рабочие отношения между оргкомитетами по проведению чемпионатов мира по футболу в 2018 году в России и в 2022 году в Катаре.