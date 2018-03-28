Avito запустил доставку товаров между частными пользователями по России

МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Интернет-сайт для размещения объявлений Avito запускает сервис доставки товаров, которые продают и покупают частные пользователи, и ожидает, что за счет такой функции сможет увеличить число своих клиентов, сообщили представители Avito в ходе пресс-конференции в среду.

"Почему мы решили запустить доставку - мы стараемся всегда запускать сервисы и услуги, функциональность которых полезна для наших покупателей. ... Мы сейчас интегрировали платежи и доставку прямо на Avito", - рассказал журналистам руководитель направления e-commerce Avito Эрик Финнас.

Он отметил, что сервис представлен в федеральном масштабе, у него миллионы пользователей и миллионы активных объявлений. При этом для клиентов сервиса покупать товары из другого региона может быть не всегда удобно и безопасно. По словам Финнаса, 70% всех C2C-сделок (между частными лицами) в товарах общего спроса в России заключается на Avito, при этом 25% сделок на сайте - межрегиональные.

Доставку товаров будет осуществлять партнер Avito, компания Boxberry, платежными партнерами выступают "Тинькофф банк" и Qiwi. Сейчас сервис доставки доступен для пользователей более 650 городов России. По оценке руководителя направления e-commerce компании, после запуска сервиса количество пользователей сайта и частота использования площадки вырастут на 25%.

"Мы ожидаем, что с запуском доставки на Avito рынок межрегиональной торговли между частными пользователями вырастет примерно в два раза, во многом благодаря увеличению спроса покупателей из регионов. Число просмотров у предложений с подключенной доставкой уже сейчас выросло в среднем на 20%, что приводит к увеличению скорости совершения сделок", - отметил Финнас.

Avito - один из крупнейших сайтов объявлений в России. Его ежемесячная аудитория, по данным компании и оценкам Mediascope, составляет 32 миллиона человек. Сайт Avito включает в себя несколько разделов, включая "Авто", "Работа" и "Недвижимость". По оценке Avito и агентства Data Insight, объем российского рынка интернет-торговли между частными лицами (C2C) по итогам 2017 года мог составить 295 миллиардов рублей.