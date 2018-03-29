Лавров: Москва принимает зеркальные меры в ответ на высылку своих дипломатов

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва зеркально ответит всем странам на высылку российских дипломатов.

"Посол США Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание мер в отношении США. Они включают высылку аналогичного количества дипломатов (60 человек) и они включают наше решение отозвать согласие на функционирование генерального консульства США в Санкт-Петербурге", — сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что в отношении остальных стран, которые последовали примеру Вашингтона, Москва применит аналогичные меры по высылке дипломатов.

Комментируя инцидент в Солсбери, Лавров сравнил поведение Запада с "глумлением над международным правом". Выводы о причастности России к отравлению он назвал "прискорбным" и "поспешными" и вновь указал на то, что Москва не имеет никакого отношения к ситуации со Скрипалем.

Позже в МИД РФ пояснили, что будут высланы 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге. Они обязаны покинуть территорию РФ до 5 апреля. При этом здание генконсульства в Петербурге предписано освободить не позднее 31 марта.

Напомним, что 4 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Власти Британии утверждают, что Россия причастна к их отравилю. Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина. В совокупности диппредставительства покинут более 150 сотрудников МИД РФ.