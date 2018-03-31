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"Аэрофлот" из-за ажиотажа увеличил сроки выкупа субсидированных билетов на Дальнем Востоке


ВЛАДИВОСТОК, 31 мар /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" AFLT увеличил допустимое время покупки билета, после того как запуск продаж субсибированных билетов на Дальнем Востоке вызвал сильный ажиотаж, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы авиаперевозчика в Дальневосточном округе Мария Мухина.

"Аэрофлот" открыл 29 марта продажу билетов по субсидируемым тарифам на свои рейсы и рейсы дочерних компаний "Россия" и "Аврора" в города Дальнего Востока. Начался огромный наплыв покупателей и очереди в офисах и кассах компании.

Для снижения ажиотажа было принято решение, что забронировать билеты можно также через call-центр авиакомпании - а выкупить их нужно в офисе собственных продаж в течение 72 часов.

"Теперь этот период составляет семь дней при условии, что сам перелет состоится не в ближайшую неделю. В компании оценили, что первоначально выделенных для покупки билетов 72 часов недостаточно, поскольку не все пассажиры успевают пройти процедуру оформления", - сказала Мухина.

По ее словам, новое правило распространяется не только на вновь забронированные билеты, но и на забронированные в первые дни с открытия продаж – 29 и 30 марта. Но в этом случае продлить срок бронирования пассажиру придется самому. Сделать это нужно по месту первоначального бронирования: в call-центре "Аэрофлота" или "Авроры", либо у агентов.

"Если же перелет запланирован в течение ближайших семь дней после бронирования, оформить билет все же придется в течение 72 часов, а в случае вылета в течение ближайших суток – тайм-лимит до оформления билета устанавливается на два часа", - сказала собеседница.

Кроме касс "Аэрофлота" и "Авроры" купить их можно в офисах агентов, где почти нет очередей.

В соответствии с постановлением правительства России перевозчики должны предоставить льготным категориям на каждом рейсе 30% от общего количества мест в салоне экономического класса. Летать по субсидируемому тарифу могут россияне в возрасте до 23 и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55), инвалиды первой группы, инвалиды с детства второй и третьей групп, сопровождающие инвалида первой группы или ребенка-инвалида. Улететь по льготному тарифу можно до 1 декабря.

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