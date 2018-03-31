ВТБ оценил долю состоятельных россиян менее чем в 1%

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Банк ВТБ оценил количество состоятельных россиян в 1,3 млн человек. Это люди, ежемесячный доход которых превышает 150 тыс. рублей в Москве и 120 тыс. в регионах, говорится в презентации кредитной организации.

Как отмечает РБК, по данным Росстата, численность населения России на 1 января 2017 года составляла 146,8 млн человек, из них взрослых в возрасте от 20 до 69 лет 101,3 млн. Получается, что, по данным ВТБ, к числу состоятельных можно отнести 0,9% населения страны, или 1,3% той возрастной категории граждан, которую банки чаще всего рассматривают в качестве потенциальных клиентов.

В ВТБ состоятельных россиян в маркетинговых целях разделили на три ​категории. В первую входят москвичи с доходами выше 150 тыс., но ниже 200 тыс. рублей в месяц, а также жители остальных регионов с ежемесячными доходами от 120 тыс. до 150 тыс. рублей. Во вторую категорию были отнесены россияне с доходами выше 200 тыс. рублей в месяц в Москве и выше 150 тыс. в регионах (верхний порог для этой группы определяется не ежемесячным доходом, а располагаемым состоянием в 30–50 млн). Третью категорию составляют так называемые ультрахайнеты (порог входа 30–50 млн), рассказал на брифинге руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами, старший вице-президент ВТБ Павел Кудрявцев. На долю первой категории приходится 700 тыс. человек, второй — 400 тыс., третьей — 200 тыс., следует из расчетов ВТБ.