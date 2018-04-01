Китайские компании с 1 апреля начинают выплачивать налог на загрязнение экологии

ПЕКИН, 1 апр /ПРАЙМ/. Китайские частные предприятия и государственные организации с воскресенья начинают выплачивать налог на загрязнение окружающей среды в рамках политики властей по улучшению экологической ситуации на территории всей страны.

Соответствующие выплаты предусмотрены новым законом о налоге по защите окружающей среды, который был принят еще в 2016 году, однако в силу вступил 1 января этого года. Закон о налоге пришел на смену так называемым "сборам за загрязняющие выбросы", которые действовали в стране с 1979 года, но были малоэффективными в связи с тем, что оставляли множество лазеек для местных властей исключать из числа налогоплательщиков крупные предприятия, чья деятельность приносила основные доходы в провинциальный бюджет.

Под действие закона подпадают более 260 тысяч различных предприятий по всей стране, в частности, это учреждения, которые создают много шума и производят выбросы загрязняющих веществ в воду и атмосферу, а также твердые отходы. Физические лица освобождены от уплаты экологического налога.

Центральные власти должны еще установить верхние и нижние границы налоговых тарифов на все виды загрязнения, а уже провинциальные администрации будут регулировать точные цифры. К настоящему моменту есть лишь данные по предложенным в законопроекте тарифам.

Так, разработчики закона предложили следующие налоговые ставки: за создание шума в зависимости от его уровня предлагается взымать ежемесячный налог в размере от 350 юаней (55,7 доллара) до 11 тысяч 200 юаней (1,7 тысячи долларов). Предлагалось, что производителям твердых отходов предстоит выплачивать от 5 до 1 тысячи юаней (0,7 – 160 долларов) за тонну в зависимости от характеристик отходов, за выброс в атмосферу 0,95 килограмма диоксида серы - 1,2 юаня (0,22 доллара), а за килограмм загрязняющих воду веществ – 1,4 юаня (0,25 доллара). При этом выбросы углекислого газа налогом облагаться не будут.

По предварительным подсчетам экспертов, новый налог сможет ежегодно приносить госбюджету около 50 миллиардов юаней (7,9 миллиарда долларов). Налогоплательщики должны осуществлять платежи ежеквартально, первые налоговые декларации должны были быть поданы до 1 апреля.

НОВЫЙ ОРГАН И РОСТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Власти Китая в последние годы ведут активную борьбу с загрязнением окружающей среды, предпринимая все больше усилий для того, чтобы вернуть стране и ее жителям обещанное голубое небо. На прошедшей в марте сессии главного законодательного органа страны – Всекитайского собрания народных представителей - был одобрен представленный Госсоветом КНР проект реформы государственных органов, и в числе ряда других нововведений было принято решение об учреждении министерства экологической среды. Новое ведомство будет ответственно за разработку и выполнение политических мер, планов и стандартов в сфере защиты окружающей среды, сотрудники министерства будут вести постоянный мониторинг экологической ситуации по всей стране.

Помимо прочего, новое ведомство будет ответственно за контроль над загрязнением окружающей среды, ядерную и радиационную безопасность, за организацию разного рода инспекций. При этом власти упразднили действующее многие годы министерство охраны окружающей среды.

На сессии ВСНП также был представлен проект бюджета на 2018 год, где отдельным пунктом были заявлены расходы на экологию. Так, в этом году правительство Китая намерено выделить 40,5 миллиарда юаней (6,5 миллиарда долларов) на борьбу с загрязнением окружающей среды, это на 19% выше показателя 2017 года.

НАКАЗАНИЯ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ

Если в предыдущие десятилетия никто в Китае не обращал внимания на проблемы экологии, так как все были заняты вопросами роста экономики и выведения населения из-за черты бедности, то в последние годы за загрязнение окружающей среды нарушители получают реальные наказания.

К примеру, недавно были опубликованы данные, согласно которым власти страны за последние два года привлекли к ответственности более 20 тысяч человек за нарушения природоохранной политики, среди них 2 тысячи 100 чиновников. Нарушители были наказаны после проверки, проведенной центральными властями с ноября по декабрь 2016 года. За это время были рассмотрены более 80 тысяч дел о соответствующих нарушениях.

Среди получивших предупреждения, дисциплинарные и административные наказания — чиновники местного министерского уровня, а также уровня департаментов министерства окружающей среды на местах.

МЕРЫ ПО НАВЕДЕНИЮ ЧИСТОТЫ

Помимо прочего, власти Китая всячески поддерживают развитие новых технологий, которые позволили бы перейти на экологически чистое топливо для транспорта и для отопления жилых и коммерческих помещений. По всей стране заметно увеличивается число солнечных, ветряных и гидроэлектростанций. Большие средства выделяются на строительство атомных станций.

В Китае также растет производство и продажа автомобилей на новых источниках энергии (new energy vehicles, NEV). Машины на новых источниках энергии — это в основном электромобили, гибриды, а также автомобили, использующие топливный элемент (электрохимическое устройство, например, на основе водорода). Власти Китая в рамках усилий по борьбе с загрязнением воздуха пытаются увеличить долю таких автомобилей, особенно в крупных городах.

Ранее министерство промышленности и информатизации КНР сообщило, что Китай планирует к 2020 году увеличить производство автомобилей на новых источниках энергии до 2 миллионов в год.

Согласно другой статье программы по улучшению экологической ситуации в стране, к 2020 году более 50% погребений должны проводиться по экологически безопасным стандартам, чтобы прекратить загрязнять почву. В каждом городском округе должен быть создан крематорий, который также должен соответствовать госстандартам. Власти отмечают, что при выборе метода погребения предпочтительнее выбирать именно кремацию, при этом прах необходимо зарывать в землю в специальных сосудах.

Ради улучшения собственной экологии Китай, многие десятилетия остававшийся основным покупателем иностранного мусора, в прошлом году ввел запрет на ввоз в страну целого ряда твердых отходов. Под запрет попали пластмассовые отходы, несортированная макулатура, текстильные материалы и ванадиевый шлак. Больше всех от этих мер пострадали США, Япония, ЕС и Австралия. Китай в будущем намерен еще больше сократить ввоз иностранного мусора, а также продвигать улучшение строгой системы контроля за импортом твердых отходов из-за границы и бороться с контрабандой.

ДЫШИТЕ – НЕ ДЫШИТЕ: СМОГ В ПЕКИНЕ

На протяжении нескольких лет с приходом зимнего отопительного сезона весь мир облетали фотографии и видео сильнейшего смога в Пекине, когда уровень загрязнения в десятки раз превышал допустимый, а видимость сокращалась до нескольких метров. Однако зима этого года была иной, гости и жители китайской столицы часто задавались вопросом: "А где смог?"

Как оказалось, власти приложили значительные усилия для того, чтобы добиться обещанного премьером Госсовета Ли Кэцяном "голубого неба". Несомненно, у столь быстрого результата была своя довольно высокая цена – переход на газовое отопление и его острая нехватка в северных районах, а также необходимость срочной переброски голубого топлива из южных провинций; закрытие "грязных" производств - угольных шахт и перерабатывающих предприятий - и, как следствие, повышение уровня безработицы в ряде регионов, где велась добыча угля, сокращение строительных работ и промышленных производств в зимний период, запрет фейерверков даже на время празднования столь важного для всех китайцев "Чуньцзе" - китайского Нового года.

Однако результаты говорят сами за себя - уровень загрязнения воздуха вредными частицами PM2.5 в китайской столице в январе 2018 года стал самым низким за последние пять лет. Средний уровень содержания вредных частиц составил 34 микрограмма на кубический метр, при том, что в январе 2017 года этот показатель составлял 116 микрограммов на кубический метр.

Частицы PM2.5 размером менее 2,5 микрона представляют серьезную опасность для здоровья, они создают ощущение тумана в воздухе и могут проникать и оседать глубоко в легких, вызывая, в частности, приступы удушья. Безопасный уровень, рекомендуемый ВОЗ — 25 микрограммов на кубометр.

В 2018 году город намерен потратить около 19 миллиардов юаней (3 миллиарда долларов) на борьбу с загрязнением воздуха.