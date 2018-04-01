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Трамп упрекнул The Washington Post в поддержке Amazon


  • #Президент США Дональд Трамп выступает на американской авиабазе "Йокота" в Фусе, Токио. 5 ноября 2017
    © AFP, Jim Watson

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп снова потребовал от корпорации Amazon полной выплаты налогов.

"Пока мы обсуждаем эту тему, стало известно, что почтовая служба США потеряет в среднем $1,5 за каждую посылку, доставленную для Amazon", — написал президент в своем микроблоге в Twitter, добавив, что эта сумма в итоге достигает миллиардов долларов.

Кроме того, американский лидер заявил, что The Washington Post используется в качестве лоббиста, "поэтому должна зарегистрироваться". "Эти махинации с почтовой службой должны прекратиться. Amazon должен платить по реальным расценкам", — сказал президент.

Трамп вновь обвинил онлайн-ритейлер Amazon в невыплате налогов

Ранее сообщалось, что налоговый режим для Amazon может измениться.

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