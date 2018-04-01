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США заморозили $200 млн, предназначенных для восстановления Сирии


  • #Военные сирийской армии в одном из восточных районов Алеппо. 4 декабря 2016
    © AFP, George Ourfalian

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп приостановил выделение $200 млн на восстановление Сирии, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам Трампа, США уйдут из Сирии "очень скоро", и "пусть другие об этом (ситуации в Сирии) заботятся". При этом в Госдепартаменте заявили, что не располагают информацией о планах Трампа по выходу из Сирии.

Согласно данным источников, Белый дом дал распоряжение госдепартаменту приостановить выделение данных средств.

Источники сообщили, что это решение было принято после того, как президент США прочитал газетное сообщение, в котором сообщалось, что США недавно взяли на себя обязательство по выплате дополнительных $200 млн, чтобы поддержать усилия по восстановлению Сирии.

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Трамп у власти

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