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ВМТП сообщил о рекордном грузообороте в первом квартале 2018 г


ВЛАДИВОСТОК, 2 апр /ПРАЙМ/. Владивостокский морской торговый порт в первом квартале 2018 года на 50% увеличил грузооборот, побив исторический рекорд, сообщает пресс-служба ВМТП.

"В первом квартале общий грузооборот ВМТП увеличился на 50% к уровню 2017 года. По итогам периода грузооборот порта достиг исторического максимума – 2,4 миллиона тонн грузов различной номенклатуры", - говорится в сообщении.

Объем контейнеров в первом квартале вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 111 тысяч TEU. Объем перевалки генеральных грузов увеличился на 110% - до 1,3 миллиона тонн, а автомобилей и спецтехники – более чем в два раза (на 112%) и составил 13,2 тысячи единиц.

Также выросла среднесуточная скорость перевалки грузов. В первом квартале 2018 года она составила 456 вагонов, что на 31% превысило показатель аналогичного периода 2017 года.

"По итогам 2018 года мы выйдем на новый исторический рекорд для ВМТП – около 10 миллионов тонн груза", – отметил генеральный директор ВМТП Заирбек Юсупов.

ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (входит в транспортную группу FESCO) - одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. ВМТП предоставляет услуги по перевалке контейнерных, генеральных, навалочных, Rо-Rо грузов.

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