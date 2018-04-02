Кабмин РФ утвердил план по созданию "системы одного окна" для разработчиков ПО

МОСКВА, 2 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ утвердило план по созданию "системы одного окна" и упрощения международной сертификации для компаний, создающих испытательные лаборатории и ПО, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации распоряжения.

Документ утверждает "дорожную карту" по улучшению законодательства и устранению административных барьеров. Эти меры помогут реализовать национальную технологическую инициативу "Технет", суть которой заключается в развитии передовых производственных технологий.

"Систему одного окна" для компаний, создающих испытательные лаборатории и системы математического моделирования (включая ПО) планируется создать в маю 2019 года. Эта система поможет российским компаниям получать сертификаты соответствия, признаваемые за рубежом.

План также предусматривает разработку нацстандартов на государственные и муниципальные закупки для передовых производственных технологий к июлю следующего года. Эти стандарты создадут базу нормативно-технического регулирования технологий, лежащих в основе "интернета вещей", больших данных и искусственного интеллекта.