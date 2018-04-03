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Развитие масложировой отрасли РФ связано с ростом экспорта и урожайности - Минсельхоз


МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Развитие масложировой отрасли России связано с ростом экспорта продукции предприятий сектора, а также с увеличением урожайности сельскохозяйственных культур, заявил первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов.

Выступая на конференции "Масложировая отрасль - драйвер роста российского АПК", он отметил, что внутренний рынок подсолнечного масла России практически насыщен. "Наши дальнейшие точки роста будут связаны исключительно с ростом нашего экспортного потенциала", - сказал Хатуов.

"Стратегия каждого из представителей отрасли должна состоять в том, что мы должны дальнейшие свои достижения увязывать исключительно с финансовыми результатами, которые мы будем иметь на международных рынках", - добавил первый замминистра. При этом стратегическими для России являются рынки Китая и Индии.

Комментируя производство в РФ подсолнечника, Хатуов отметил, что в стране существуют резервы для увеличения посевных площадей под эту культуру, однако аграриям нужно также заниматься повышением урожайности подсолнечника. "Хотелось напомнить, что средняя урожайность у нас составляет 15 центнеров с гектара. Ближайшее десятилетие должно быть связано с удвоение этой урожайности", - сказал он.

"Мы должны для себя ставить амбициозные задачи, что в ближайшие три года средняя урожайность должна составить не менее 18-20 центнеров с гектара", - добавил первый замглавы Минсельхоза. Он также обратил внимание участников конференции на то, что аграрии в прошлом году не смогли убрать часть урожая подсолнечника с полей, что повлияло на итоговые показатели по сбору.

По данным Росстата, урожай подсолнечника на зерно в 2017 году составил 10,481 миллиона тонн. "Но 1,5 миллиона тонн подсолнечника осталось в полях. И те регионы, которые это допустили, должны понимать, что это не только погодные условия - это несоблюдение рекомендаций по технической оснащенности, это неиспользование инструментов, которые предоставляет сегодня федеральный центр", - указал Хатуов.

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